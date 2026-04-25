NBA : Deni Avdija 3e du vote du joueur ayant le plus progressé

L’ailier israélien Deni Avdija a pris la troisième place du vote pour le trophée du joueur ayant le plus progressé en NBA, confirmant sa montée en puissance cette saison avec Portland.

Le prix a été attribué au canadien Nickeil Alexander-Walker, 27 ans, qui devient le deuxième joueur consécutif d’Atlanta à décrocher cette distinction. Il rejoint un cercle restreint, étant seulement le troisième joueur de l’histoire à être récompensé à partir de sa septième saison, après Julius Randle et Hedo Turkoglu.

Le vote, effectué par un panel international de 100 journalistes et analystes, a nettement tourné en faveur d’Alexander-Walker, qui a récolté 66 votes de première place pour un total de 396 points. Il devance Jalen Duren (Detroit), deuxième avec 254 points.

Deni Avdija complète le podium avec 135 points, dont sept votes de première place. Sa saison a été marquée par une progression constante, aussi bien dans sa production offensive que dans son impact défensif, ce qui lui a permis de s’imposer comme un joueur clé de son équipe.

Derrière lui, Neemias Queta (Boston) termine quatrième, devant Ryan Rollins (Milwaukee) et Jalen Johnson (Atlanta).

Cette troisième place confirme la progression d’Avdija et son installation durable parmi les joueurs qui comptent désormais en NBA.