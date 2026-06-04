Oscar Gloukh assume son geste face aux supporters albanais : « Je ne regrette rien »

Auteur du but de la victoire d’Israël face à l’Albanie (1-0) mercredi soir à Tirana, Oscar Gloukh a provoqué une vive polémique avec sa célébration après avoir trouvé le chemin des filets.

À la 73e minute, le milieu de terrain de l’Ajax a couru vers les tribunes en effectuant un geste de silence, avant d’embrasser l’écusson israélien sur son maillot. Une célébration qui a immédiatement déclenché une altercation avec plusieurs joueurs albanais.

Selon la presse israélienne, les joueurs de la sélection avaient décidé avant la rencontre de répondre de cette manière en cas de but, après avoir été choqués par les sifflets d’une partie du public albanais durant l’interprétation de l’hymne israélien.

« Je ne pouvais pas laisser passer ça en silence. Ils nous ont sifflés pendant l’hymne », a déclaré Gloukh après la rencontre. « J’étais remonté dès le début du match. Les émotions et le but ont conduit à cette réaction. Je ne regrette rien. »

Le joueur a également remercié ses coéquipiers, qui se sont immédiatement interposés lorsque plusieurs joueurs albanais se sont précipités vers lui après sa célébration.

« Mes coéquipiers m’ont protégé de la meilleure façon possible. Je les aime tous. Je suis presque plus heureux de cela que du but lui-même », a-t-il ajouté.

Face au risque d’escalade, l’entraîneur adjoint Gal Cohen, qui dirigeait l’équipe en l’absence de Ran Ben Shimon, a rapidement remplacé Oscar Gloukh.

« Je comprends Oscar », a expliqué Gal Cohen. « J’ai préféré le sortir pour éviter que la situation ne dégénère. »

Le capitaine offensif Manor Solomon a lui aussi évoqué l’ambiance hostile rencontrée à Tirana.

« Nous avons été surpris par les sifflets pendant notre hymne. Il y en avait déjà eu il y a quatre ans, mais cette fois-ci c’était particulièrement fort », a-t-il déclaré.

Grâce à ce succès, Israël conclut sa préparation avant le lancement de sa campagne de Ligue des nations en septembre, où la sélection affrontera notamment l’Autriche et l’Irlande.