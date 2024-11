Paris : des militants pro-palestiniens protestent contre le match France-Israël au Stade de France

Une centaine de militants pro-palestiniens ont occupé les locaux de la FFF à Paris pour exiger l'annulation de la rencontre France-Israël. Les manifestants, dont certains brandissaient des drapeaux de l'OLP, ont scandé "Non, non, non au match France-Israël au Stade de France" avant d'être évacués pacifiquement par les forces de l'ordre. Cette action symbolique, relayée sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias français, s'est déroulée alors que les autorités françaises ont confirmé le maintien du match prévu le 14 novembre, malgré les inquiétudes sécuritaires. "Le match se déroulera comme prévu et le public sera autorisé à y assister", ont indiqué les autorités le mois dernier.

https://x.com/i/web/status/1853476545232318716 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La situation fait écho aux précédentes rencontres de l'équipe nationale israélienne, contrainte depuis octobre dernier à disputer ses matchs sur terrain neutre, principalement en Hongrie. La récente rencontre face à l'Italie constituait d'ailleurs la première sortie de la sélection israélienne hors du territoire hongrois cette année.

Les organisateurs de la manifestation ont souligné la dimension politique de leur action. "Il est inconcevable d'organiser une rencontre sportive avec Israël dans le contexte actuel", a déclaré l'un des porte-parole du mouvement, dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias présents sur place.

La Fédération française de football n'a pour l'instant pas souhaité commenter cet incident. Les dispositifs de sécurité prévus pour la rencontre devraient être renforcés, à l'image de ce qui avait été mis en place lors du match Israël-Italie, qui s'était déroulé sans incident majeur.