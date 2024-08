Peter Paltchik, judoka israélien médaillé, au coeur d'une polémique pour avoir partagé des photos de missiles

Le judoka israélien Peter Paltchik, qui a remporté le bronze dans la catégorie des moins de 100 kg aux Jeux Olympiques de Paris 2024, se retrouve au coeur d'une "polémique olympique" pour avoir rendu hommage aux soldats de Tsahal dans un interview et pour avoir notamment mentionné le fils de son entraîneur Oren Smadja, tombé au combat à Gaza. Paltchik aurait aussi, à une date indéterminée, partagé sur les réseaux sociaux une photo de missiles "dédicacés" : "De moi pour toi, avec amour" #HamasIsis. L'image a depuis été supprimée.

Yaël Arad, présidente du Comité olympique israélien et ancienne judokate médaillée, a défendu Paltchik en affirmant que ces missiles étaient "destinés" à une organisation terroriste et non au peuple palestinien. Le CIO, contacté à ce sujet, s'est montré prudent, indiquant simplement être "en contact" avec le Comité olympique israélien sur cette "question sensible". Les éventuelles sanctions à l'encontre de Paltchik restent incertaines.