Polémique au Parc des Princes : Une banderole "Free Palestine" déployée avant France-Israël

Une immense banderole "Free Palestine" a été déployée par les supporters du Paris Saint-Germain mercredi soir, lors du match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, huit jours avant la rencontre France-Israël prévue au Stade de France.

Le message, qui recouvrait une section entière des tribunes, représentait le Dôme du Rocher et incluait une carte englobant l'ensemble du territoire israélien, la Cisjordanie et Gaza aux couleurs du keffieh palestinien. Une autre image montrait un enfant portant un maillot aux couleurs du drapeau libanais, accompagnée du message "La guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde."

Le PSG, propriété du gouvernement qatari, a rapidement réagi en affirmant n'avoir pas été informé de cette initiative. "Le Parc des Princes doit rester un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football et s'oppose fermement à tout message politique dans son stade," a déclaré le club dans un communiqué.

Cette manifestation soulève des questions sur la sécurité du prochain match France-Israël, prévu le 14 novembre au Stade de France. Les autorités françaises ont confirmé que la rencontre se déroulera avec du public, dans un contexte sensible où la France abrite la plus grande communauté juive d'Europe et la plus importante population musulmane du continent.

Alors que l'Italie a accueilli Israël à Udine sous haute sécurité, la Belgique avait choisi de délocaliser son match à Debrecen, en Hongrie, aucune administration locale n'ayant estimé possible d'organiser la rencontre sur son territoire.