Septième médaille pour Israël aux Jeux paralympiques : l'or pour le nageur Ami Dadaon au 200 mètres quatre nages

Dans les eaux olympiques de Paris, un jeune nageur israélien est en train d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire paralympique de son pays. Ami Dadaon, 23 ans, vient de décrocher sa troisième médaille des Jeux, et pas des moindres : l'or au 200 mètres nage libre S4.

Né avec une paralysie cérébrale, Dadaon ne cesse de repousser les limites. Son chrono de 2:49.26 sur le 200 mètres nage libre lui a permis de devancer son plus proche concurrent, le Russe Roman Zhadanov, de plus de trois secondes. Une performance d'autant plus remarquable que Dadaon détient déjà le record du monde de la discipline (2:44.84), établi lors des Jeux de Tokyo. "C'est un sentiment indescriptible", confie Dadaon, ému après sa victoire. "Chaque médaille est unique, mais celle-ci a une saveur particulière." Cette médaille d'or vient s'ajouter à un palmarès déjà impressionnant pour ces Jeux. Dadaon avait auparavant remporté l'or sur 100 mètres nage libre et l'argent sur 150 mètres quatre nages. Et ce n'est pas fini : le nageur israélien s'alignera vendredi sur le 50 mètres nage libre, avec l'espoir de clôturer en beauté sa participation aux Jeux. Les exploits de Dadaon s'inscrivent dans une performance collective exceptionnelle de la délégation israélienne. Avec déjà sept médailles au compteur, dont quatre en or, Israël est en passe de réaliser sa meilleure performance paralympique depuis Athènes en 2004. "C'est le fruit d'un travail acharné et d'un soutien sans faille", explique Nissim Sasportas, chef de la délégation israélienne. "Nos athlètes montrent au monde entier ce dont ils sont capables." Au-delà des médailles, Dadaon et ses coéquipiers portent un message puissant. Ils incarnent la résilience, le dépassement de soi et prouvent que le handicap n'est pas un frein à l'excellence sportive. Alors que les Jeux touchent à leur fin, les regards sont déjà tournés vers l'avenir. Avec des athlètes comme Ami Dadaon, le paralympisme israélien semble promis à un avenir radieux.