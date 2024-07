Six athlètes, dont une femme, dans l'équipe palestinienne pour les Jeux Olympiques de Paris

Six athlètes, dont une femme, ont été sélectionnés pour représenter les territoires palestiniens aux Jeux Olympiques de Paris, a déclaré lundi à l'Associated Press un responsable du Comité Olympique Palestinien. Les athlètes concourront en boxe, judo, natation, tir et taekwondo, a indiqué Nader Jayousi, directeur technique du Comité Olympique Palestinien. Jayousi a mentionné qu'il y avait une faible possibilité qu'un septième athlète en athlétisme soit ajouté.

Les athlètes concourront en boxe, judo, natation, tir et taekwondo

Aux Jeux de Tokyo, les territoires palestiniens avaient envoyé cinq athlètes en natation, athlétisme, haltérophilie et judo. Sauf blessures, le COP aura plus d'athlètes à Paris malgré la guerre entre Israël et le Hamas qui a brutalement interrompu le mouvement sportif depuis octobre dernier. Contacté par l'Associated Press, le CIO a refusé de commenter la sélection palestinienne, rappelant que la date limite d'inscription des athlètes pour Paris est le 8 juillet. Les Jeux commencent le 24 juillet.

Seul un athlète palestinien - le taekwondoïste Omar Ismail - s'est directement qualifié pour Paris selon les conditions officielles.

Aux côtés d'Ismail, Jorge Antonio Salhe concourra en tir, Yazan al Bawwab et Valerie Tarazi en natation, Fares Badawi en judo, et Wasim Abusal en boxe. Al Bawwab avait déjà participé aux Jeux de Tokyo.

Ces sportifs participeront sous un système de wild card qui permet aux athlètes représentant des nations plus pauvres avec des programmes sportifs moins établis de concourir, même s'ils n'ont pas rempli les critères sportifs.