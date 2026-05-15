Spécial week-end | Maccabi Tel-Aviv : quand le géant du football israélien vacille sous le poids des scandales

Il fut longtemps le club de l’ordre, de la puissance tranquille et de la maîtrise. Sous l’ère Mitch Goldhar, le Maccabi Tel-Aviv s’était construit une réputation presque clinique : une institution structurée, disciplinée, sûre de sa force, à l’image d’un propriétaire canadien peu porté sur les débordements et obsédé par la stabilité. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose s’est fissuré à Kiryat Shalom. Le plus grand club d’Israël n’en finit plus d’être rattrapé par les affaires, les dérapages et les crises d’image.

La secousse la plus durable reste l’affaire Omer Atzili-Dor Micha, en 2020. Les deux stars du club et de la sélection israélienne avaient été interrogées dans une affaire impliquant des mineures. Le dossier avait été classé sans suite pénale, faute d’éléments permettant d’établir qu’ils connaissaient l’âge réel des jeunes filles. Mais, dans l’opinion, le mal était fait. Le Maccabi avait alors tranché : les deux joueurs furent écartés, puis poussés vers la sortie, au nom d’une ligne morale que Goldhar voulait intangible.

Depuis, les épisodes embarrassants se sont succédé. Graham Stack, entraîneur des gardiens arrivé dans le staff de Robbie Keane, n’aura tenu que quelques semaines avant d’être renvoyé après une altercation dans une boîte de nuit de Tel-Aviv. Puis ce fut au tour de Tomer Shmuel, directeur financier du club et proche du propriétaire, d’être licencié après une publication jugée raciste visant Beer-Sheva et ses supporters.

La crise a ensuite gagné les tribunes. L’entraîneur serbe Zarko Lazetic, contesté après une série de résultats décevants, a vu des supporters se rendre près de son domicile et tirer des feux d’artifice vers son immeuble. Une ligne rouge, même dans un football israélien habitué aux passions excessives.

Dernier épisode en date : Ronny Deila. Le technicien norvégien, arrivé avec un CV solide, a été rattrapé par des sorties nocturnes, un incident dans un bar de Florentin et une plainte pour harcèlement sexuel déposée par une chauffeuse de taxi. Il a reconnu avoir été sous l’emprise de l’alcool et présenté des excuses publiques, avant d’être envoyé en « pause » par le club.

À force d’affaires, le Maccabi donne désormais l’image d’une institution qui ne contrôle plus tout à fait son récit. Le terrain ne suffit plus à masquer le malaise : à Kiryat Shalom, le mot que l’on voulait tenir à distance s’impose désormais avec insistance — scandale.