Raz Hershko, judoka israélienne, atteint le sommet du classement mondial : une première historique

Dans une première historique pour le judo israélien, Raz Hershko est devenue la première athlète du pays à atteindre la première place du classement mondial général, toutes catégories de poids confondues. Cette annonce a été faite par la Fédération internationale de judo ce samedi.

Cet exploit prend toute son ampleur quand on considère que le classement mondial comprend environ 2000 athlètes de près de 200 pays. Shani Hershko, l'entraîneur de l'équipe féminine israélienne, a souligné l'engagement total de l'équipe : "Nous cherchons constamment les défis les plus difficiles pour toujours nous améliorer et faire l'histoire dans tous les domaines possibles."

Il a particulièrement mis en avant le parcours exceptionnel de Raz : "Depuis les Championnats du monde 2022, Raz a été sur le podium avec une médaille à chaque compétition. Elle détient actuellement la plus longue série de médailles parmi tous les judokas de l'équipe nationale, passés et présents."

Oren Ben Hakoon/Flash90

Moshe Ponti, président de la Fédération israélienne de judo, a exprimé sa fierté : "Raz n'est pas seulement une athlète exceptionnelle, c'est aussi une personne extraordinaire qui inspire tant de jeunes. Son classement n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné de sa part, de Shani Hershko et de toute l'équipe féminine."

Cette réussite marque un tournant dans l'histoire du judo israélien et confirme la place grandissante d'Israël sur la scène internationale de ce sport.