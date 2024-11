Victoire historique mais amère pour Israël face à la Belgique en Ligue des Nations

L'équipe d'Israël a conclu sa campagne en Ligue des Nations A par une victoire historique 1-0 contre la Belgique, trois jours après un match nul héroïque 0-0 face à la France. Malgré cette performance, l'équipe termine dernière de son groupe et est reléguée en Ligue B. Dans des conditions difficiles à Budapest, avec une température négative et un épais brouillard, les joueurs israéliens ont marqué les esprits dès leur entrée sur le terrain en offrant leurs manteaux aux enfants qui les accompagnaient. Sur le plan sportif, l'équipe de Ran Ben Shimon aurait pu ouvrir le score en première période. À la 23e minute, un beau dribble de Manor Solomon s'est conclu par une frappe d'Eli Dasa sur la barre transversale. Quinze minutes plus tard, Dor Peretz s'est retrouvé seul face au gardien belge Casteels, mais sa frappe manquait de puissance.

https://x.com/i/web/status/1858274935569088732 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La seconde période s'est déroulée sur un rythme plus lent, les deux équipes privilégiant les longs ballons vers leurs attaquants. Les changements effectués par Ben Shimon se sont révélés décisifs lorsque Dia Saba et Jordan Shuaa, ce dernier faisant ses débuts internationaux, sont entrés en jeu. À la 86e minute, Saba a récupéré le ballon pour le transmettre à Shuaa, qui a inscrit son premier but sous le maillot national.

C'est la première fois depuis septembre 2015 qu'Israël réussit à ne pas encaisser de but lors de deux matches consécutifs. À l'époque, c'était contre l'Andorre et le Pays de Galles, des adversaires moins redoutables que la France et la Belgique actuelles. Daniel Peretz, le gardien du Bayern Munich, a particulièrement brillé lors de ces deux rencontres.

Dans un groupe particulièrement relevé comprenant également la France et l'Italie, Israël termine avec une seule victoire en six matches. L'équipe évoluera désormais en Ligue B, où elle affrontera des nations comme l'Albanie, la Slovénie et l'Ukraine.