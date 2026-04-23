Israël mise sur la food-tech pour réinventer l’alimentation mondiale

Connue pour sa scène culinaire dynamique, Israël s’impose aussi comme un laboratoire d’innovation alimentaire. Ces dernières années, plusieurs entreprises locales de la food-tech ont développé des alternatives capables d’imiter avec une grande précision des produits traditionnels, tout en réduisant la dépendance aux ressources animales ou en améliorant la sécurité alimentaire.

Parmi les projets les plus remarqués figure Yo Egg, fondée par Yossefa et Nissim Ben Cohen. La société a mis au point des œufs au plat et des œufs pochés entièrement conçus à partir d’ingrédients végétaux. Leur particularité : un jaune coulant reproduisant l’apparence et la texture d’un œuf classique. L’entreprise a également conçu pour le marché américain une galette à base d’œuf végétal, destinée à être réchauffée rapidement au grille-pain pour le petit-déjeuner.

Autre innovation, la société BetterSeeds, installée à Rehovot, utilise la technologie d’édition génétique CRISPR pour s’attaquer aux allergies à l’arachide. Son objectif est de retirer les allergènes responsables de réactions potentiellement graves, afin de rendre les cacahuètes plus sûres à la consommation, notamment dans les écoles ou les transports aériens. Le marché mondial de l’arachide représente plusieurs dizaines de milliards de dollars par an.

Dans le secteur des alternatives marines, Oshi développe des filets de saumon végétaux reproduisant l’aspect marbré, la texture et les usages culinaires du poisson traditionnel. Selon l’entreprise, certains consommateurs américains auraient cru qu’il s’agissait de véritable saumon tant la ressemblance est poussée.

Cette dynamique se poursuit malgré un contexte sécuritaire difficile. Certains sites de production sont situés près de la frontière nord et ont vu leur activité perturbée, tandis que de nombreux employés ont été mobilisés pour de longues périodes de réserve militaire. Malgré ces contraintes, les entrepreneurs du secteur affirment vouloir continuer à bâtir une industrie stratégique et positionner Israël comme acteur majeur de l’alimentation du futur.