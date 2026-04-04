Spécial week-end | 13 choses qui demandaient autrefois des efforts… et qui se font aujourd’hui en un clic

De la commande d’un taxi au transfert d’argent, de la rencontre de nouvelles personnes au visionnage de films, des actions qui exigeaient autrefois du temps, de la patience — et parfois de la chance — se réalisent aujourd’hui en quelques secondes. Il ne s’agit pas d’une révolution brutale, mais d’une accumulation de transformations discrètes : applications, services numériques et essor du smartphone ont profondément redéfini notre quotidien.

1. Commander un taxi

Hier, il fallait appeler une centrale et attendre sans visibilité. Aujourd’hui, une application permet de suivre le chauffeur en temps réel.

2. Transférer de l’argent

Autrefois, passage obligé par la banque et formulaires. Désormais, quelques clics suffisent, parfois sans même saisir un IBAN.

3. Commander à manger

Avant : appels, erreurs et attente incertaine. Aujourd’hui : commande instantanée, suivi du livreur et visuel du plat.

4. Trouver une information

Les encyclopédies ont laissé place à une recherche en ligne, avec une réponse en quelques secondes.

5. Fixer un rendez-vous

Fini les chaînes d’appels interminables : un message ou un lien partagé suffit.

6. Acheter des billets

Plus besoin de files d’attente : réservation et paiement depuis chez soi.

7. Regarder un film ou une série

Du programme imposé à la demande : une bibliothèque illimitée accessible à tout moment.

8. Prendre et partager des photos

Du développement en laboratoire au partage instantané depuis un smartphone.

9. Se repérer

Des cartes papier aux applications GPS avec trafic en temps réel et itinéraires alternatifs.

10. Faire des rencontres

Des cercles sociaux restreints aux plateformes de rencontre pilotées par algorithme.

11. Faire ses achats

Des rayons physiques aux commandes en ligne livrées à domicile.

12. Organiser un voyage

Des agences aux plateformes comparatives et réservations immédiates.

13. S’informer

D’un journal quotidien aux notifications en continu, accessibles partout et à tout moment.

Ce basculement silencieux a transformé nos habitudes, rendant l’instantanéité presque invisible — et désormais indispensable.