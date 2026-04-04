Iran : des forces spéciales américaines au sol pour sauver le second pilote (média)

Un tournant majeur est franchi dans la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Des forces spéciales américaines opèrent au sol en territoire iranien pour tenter de localiser et exfiltrer l'aviateur porté disparu après la destruction de son avion de chasse, selon The Telegraph britannique.

L’appareil, un F-15, a été abattu par la défense aérienne iranienne dans le sud-ouest du pays. L'un des pilotes a été secouru lors d’une opération sous le feu, tandis que l'autre reste introuvable, déclenchant une course contre la montre. Des unités d’élite américaines sont désormais engagées directement sur le terrain, marquant une escalade nette et une première depuis le début du conflit.

Les Gardiens de la révolution ont bouclé une vaste zone et mobilisé des forces importantes pour retrouver le militaire. Les autorités iraniennes ont annoncé une récompense de 60 000 dollars pour toute information permettant sa capture, soulignant l’enjeu stratégique et symbolique d’un éventuel prisonnier américain.

Israël apporte un soutien étroit à l’opération, notamment par du renseignement en temps réel. Tsahal a suspendu plusieurs frappes dans la zone afin de ne pas entraver l’action des forces spéciales et de préserver leurs chances de succès.

Cet incident constitue également un revers politique pour Washington. Après avoir revendiqué une supériorité aérienne totale, la destruction de l’appareil démontre que les capacités de défense iraniennes restent opérationnelles.