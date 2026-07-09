Jérusalem élue parmi les meilleures villes du monde pour les voyageurs

Jérusalem figure parmi les meilleures destinations urbaines de la planète. La ville a été classée septième meilleure ville au monde dans le palmarès 2026 des World’s Best Awards du magazine américain Travel + Leisure.

La capitale israélienne arrive également en tête du classement régional Afrique et Moyen-Orient, devant plusieurs grandes destinations touristiques de la région.

Ce résultat marque une nette progression pour Jérusalem. L’an dernier, la ville occupait la troisième place dans la catégorie Afrique et Moyen-Orient. Cette année, elle décroche la première place régionale et entre pour la première fois dans le top 10 mondial.

Jérusalem devance notamment des villes mondialement reconnues comme Tokyo, Florence, Prague, Séoul ou encore Le Cap.

Le classement mondial est dominé par San Miguel de Allende, au Mexique, devant Kyoto, Chiang Mai, Hoi An et Oaxaca.

Pour cette 31e édition, plus de 207 000 lecteurs de Travel + Leisure ont participé au vote, avec plus de 661 000 suffrages portant sur des milliers d’hôtels, de villes, de compagnies aériennes, de croisières et d’acteurs du tourisme.

Les villes étaient évaluées selon plusieurs critères, dont les sites et attractions, la culture, la gastronomie, l’accueil, le shopping et le rapport qualité-prix.

Cette reconnaissance intervient alors que le tourisme entrant en Israël reste encore loin de ses niveaux d’avant-guerre. Selon le ministère israélien du Tourisme, environ 1,3 million de visiteurs internationaux se sont rendus en Israël en 2025, contre environ 3 millions en 2023 et un record de 4,5 millions en 2019.

Malgré cette baisse, une enquête du ministère indique que 88 % des visiteurs se disent très satisfaits de leur séjour en Israël, tandis que 83 % affirment qu’ils recommanderaient le pays comme destination touristique.