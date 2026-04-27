Tel Aviv parmi les destinations les plus recherchées par les Américains pour l'été

Tel Aviv figure parmi les dix destinations internationales ayant enregistré la plus forte progression de recherches aux États-Unis pour l'été prochain, selon les dernières données publiées par Google via son service Google Flights. La métropole israélienne se classe à la sixième place de ce classement fondé sur les recherches de vols internationaux au départ d'aéroports américains entre le 1er juin et le 31 août, comparées à la même période l'an dernier.

Selon ces statistiques, la destination ayant connu la plus forte hausse d'intérêt est Saint Martin, dans les Caraïbes néerlandaises. Viennent ensuite Mexico City, puis Stockholm. Palma de Majorque occupe la quatrième place, devant Budapest.

La présence de Tel Aviv dans ce classement est notable au regard du contexte sécuritaire en Israël et de la guerre en cours. Selon l'analyse relayée par les médias israéliens, cette progression s'explique en partie par une base de comparaison particulièrement faible l'été précédent, marqué par la guerre à Gaza et par l'opération militaire "Réveil du lion", qui avaient fortement affecté les recherches touristiques vers Israël.

Le reste du top 10 comprend Panama City, Guangzhou, Dubrovnik et Santiago de los Caballeros. Ce classement reflète les nouvelles tendances de voyage des touristes américains pour la saison estivale 2026.