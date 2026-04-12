Reprise progressive du trafic aérien en Israël : plusieurs compagnies de retour cette semaine

Après la mise en place du cessez-le-feu, le trafic aérien reprend progressivement à l’aéroport Ben Gourion, avec le retour annoncé de plusieurs compagnies étrangères dans les prochains jours. Les autorités aéroportuaires israéliennes ont confirmé une reprise échelonnée des vols, marquant une première étape vers la normalisation du secteur après des semaines de perturbations.

Dès dimanche, la compagnie bulgare VBB opérant pour Blue Bird a relancé une liaison quotidienne. D’autres transporteurs doivent suivre rapidement : la compagnie chypriote TUS dès lundi, puis des vols assurés par les compagnies Etihad et Ethiopian Airlines à partir de mercredi. La reprise se poursuivra en fin de semaine avec l’arrivée de compagnies chinoises, russes, géorgiennes et arméniennes. Par ailleurs, des discussions avancées sont en cours pour permettre le retour d’autres acteurs, dont Flydubai.

Cette relance reste progressive et dépendante de la situation sécuritaire ainsi que des directives des autorités. Les passagers sont invités à vérifier l’état de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport, notamment en raison des fluctuations liées aux fêtes en Europe et à l’évolution du contexte régional.

La ministre des Transports, Miri Regev, a assuré que le gouvernement travaillait activement à un retour complet à la normale, soulignant que la reprise des vols permettra aux Israéliens d’accéder à un plus grand nombre de destinations. Les responsables du secteur mettent également en avant le retour de la confiance des compagnies étrangères dans les infrastructures aériennes israéliennes, malgré un contexte encore incertain.