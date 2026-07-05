Premier vol israélien vers un archipel de l'océan Arctique

La compagnie aérienne israélienne Arkia a achevé une opération aérienne inédite en assurant, en partenariat avec Spirit World Productions, quatre vols spéciaux vers l’archipel du Svalbard, dans l’océan Arctique. Il s’agit de la première liaison opérée par un avion israélien à destination de ce territoire situé à l’extrême nord de la planète.

Les rotations ont été effectuées à bord d’un Airbus A320, avec une escale technique à Helsinki pour le ravitaillement avant de poursuivre vers Longyearbyen. Cet aéroport, considéré comme le plus septentrional au monde à accueillir des vols commerciaux réguliers, constitue le principal point d’accès au Svalbard.

Le directeur général d’Arkia, Oz Berlowitz, a salué une opération qui, selon lui, illustre les capacités logistiques et opérationnelles de la compagnie. « Ce projet démontre notre aptitude à mener des missions aériennes complexes bien au-delà de nos activités régulières », a-t-il déclaré, estimant que cette réalisation confirme le savoir-faire des équipes de la compagnie dans des environnements particulièrement exigeants.

De son côté, Tali Yativ, fondatrice et directrice générale de Spirit World Productions, a qualifié cette première de « jalon dans l’histoire du tourisme israélien ». Elle a souligné que cette expédition concrétisait la volonté de son entreprise de proposer des destinations hors du commun, tout en saluant la coopération avec Arkia, qu’elle a décrite comme « déterminante » pour la réussite de cette opération.