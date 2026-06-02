Arkia ouvre une ligne directe vers Tokyo

La compagnie israélienne Arkia se lance sur le marché japonais.

Pour la première fois de son histoire, Arkia proposera des vols directs vers Tokyo, l’une des destinations les plus prisées des voyageurs israéliens.

Le premier vol doit décoller le 25 octobre 2026. La ligne sera opérée à raison de deux vols par semaine.

Selon la compagnie, les trajets seront assurés par un Airbus A330 gros-porteur, avec une classe économique et une classe affaires.

Les prix commenceront à 750 dollars l’aller simple en classe économique et à 2 200 dollars l’aller simple en classe affaires.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans l’expansion d’Arkia vers les destinations long-courriers et vers l’Asie.

La compagnie dessert déjà New York, Bangkok et Hanoï, et a récemment annoncé de nouvelles lignes vers Phuket et Saïgon.

Le directeur général d’Arkia, Oz Berlowitz, affirme que l’ouverture de la ligne vers Tokyo marque une nouvelle étape dans le développement de la compagnie en Asie. Selon Oz Berlowitz, cette liaison doit élargir les choix offerts aux voyageurs israéliens et renforcer la concurrence sur le marché des vols vers le Japon.