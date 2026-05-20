El Al lourdement touchée par la guerre avec l’Iran

La compagnie aérienne israélienne El Al a enregistré une perte nette de 67 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre un bénéfice net de 96 millions de dollars sur la même période l’an dernier.

La compagnie explique cette baisse par les fortes perturbations provoquées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Le conflit a entraîné la fermeture de l’espace aérien israélien, l’annulation de nombreux vols et une hausse des coûts du carburant.

Entre janvier et mars, le chiffre d’affaires d’El Al a reculé de 27 %, tombant à 562 millions de dollars, contre 774 millions de dollars un an plus tôt.

Après le déclenchement de la guerre, le 28 février, Israël avait d’abord fermé totalement son espace aérien au trafic civil. Les restrictions ont ensuite été assouplies, mais les opérations sont restées très limitées : seules les compagnies israéliennes El Al, Arkia et Israir étaient autorisées à voler.

Selon El Al, les 40 jours de guerre avec l’Iran ont causé 145 millions de dollars de pertes. La compagnie dit avoir progressivement repris ses opérations après la réouverture de l’espace aérien israélien, jusqu’à un retour à pleine activité début mai 2026.

El Al estime toutefois que le retour des compagnies étrangères sera plus lent que prévu. Cette situation devrait soutenir la demande pour ses propres vols aux deuxième et troisième trimestres 2026.