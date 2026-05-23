Spécial week-end | Portugal : le petit pays coloré qui séduit de plus en plus les voyageurs

Longtemps associée aux demandes de passeports européens ou aux escapades discrètes du sud de l’Europe, le Portugal s’impose aujourd’hui comme l’une des destinations les plus attractives du continent. Entre villes historiques construites à flanc de collines, gastronomie réputée, paysages spectaculaires et atmosphère détendue, le pays attire désormais un nombre croissant de visiteurs internationaux.

Situé à l’extrême sud-ouest de l’Europe, le Portugal partage sa frontière terrestre avec l’Espagne et s’ouvre largement sur l’océan Atlantique. Le pays possède également les archipels des Açores et de Madère, connus pour leurs paysages volcaniques et leur nature spectaculaire. Ancienne puissance maritime, le Portugal conserve un riche héritage historique marqué par les grandes explorations, mais aussi par l’Inquisition et l’exil de nombreuses communautés juives.

Lisbonne, la capitale, reste la principale porte d’entrée du pays. Connue pour son célèbre tramway jaune «ligne 28», la ville séduit par ses ruelles escarpées, ses quartiers historiques comme l’Alfama ou la Baixa, ainsi que par ses monuments emblématiques, à l’image du château Saint-Georges ou de la tour de Belém, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À une trentaine de kilomètres de Lisbonne, la ville de Sintra attire également les visiteurs grâce à son célèbre palais de Pena, reconnaissable à ses couleurs rouges et jaunes et à son architecture rappelant les décors d’un conte de fées.

Plus au nord, Porto apparaît comme l’autre joyau du pays. Construite au-dessus du fleuve Douro, la ville impressionne par ses bâtiments colorés, ses ruelles étroites et son célèbre pont Dom-Luís. Porto est aussi mondialement connue pour son vin, considéré parmi les plus réputés d’Europe.

La gastronomie portugaise repose largement sur les produits de la mer, notamment le célèbre bacalhau, la morue salée préparée de multiples façons. Mais le pays est aussi réputé pour ses pâtisseries, en particulier le pastel de nata, petit flan feuilleté devenu l’un des symboles culinaires du Portugal.

Avec ses paysages variés, son climat doux, son patrimoine architectural et son ambiance chaleureuse, le Portugal confirme aujourd’hui son statut de destination incontournable du tourisme européen.