À New York, Ari Afilalo alerte sur un "nouvel antisémitisme" masqué par l’antisionisme

Dans une intervention, Ari Afilalo, président d’une synagogue franco-sépharade de l’Upper West Side, livre une analyse inquiétante de l’évolution de l’antisémitisme à New York. Loin de se limiter aux actes classiques — croix gammées, insultes ou agressions —, il décrit un phénomène plus insidieux, qu’il qualifie de « nouvel antisémitisme », dissimulé derrière le discours antisioniste.

Selon lui, la classe politique new-yorkaise affiche une unanimité de façade face aux actes antisémites visibles, mais opère dans le même temps une distinction dangereuse entre judaïsme et soutien à Israël. « On va dissocier votre judaïsme de votre soutien à Israël », explique-t-il, dénonçant une logique qui revient, selon lui, à redéfinir ce qu’est « un bon juif ».

Afilalo insiste sur le fait que cette dissociation alimente indirectement les violences. L’antisionisme, présenté comme une opinion politique légitime, devient selon lui « un voile » recouvrant un antisémitisme plus profond, qui finit par s’exprimer par des actes hostiles. Il évoque ainsi un continuum allant des « micro-agressions » — insultes, crachats dans le métro — jusqu’aux symboles les plus explicites comme les croix gammées.

Sur le terrain politique, il décrit une mobilisation croissante de certains groupes, notamment issus de la gauche radicale, qu’il accuse de structurer leur action autour de positions hostiles à Israël. Il cite des exemples concrets de candidats contraints, selon lui, d’adopter des positions radicales pour exister politiquement, révélant une dynamique idéologique préoccupante.

Face à cette situation, la communauté juive ne se dit pas paralysée par la peur, mais engagée dans une forme de résistance civique. Des initiatives locales émergent pour peser dans les élections et contrer ces tendances. Toutefois, Afilalo met en garde : l’enjeu dépasse la sécurité immédiate et touche à l’identité même du judaïsme.