Alain Chouet : les opérations du Mossad en Iran illustrent une maîtrise avancée du renseignement humain et technologique

Les récentes opérations attribuées au Mossad en Iran n’ont rien de surprenant pour Alain Chouet, ancien cadre supérieur de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Selon lui, elles témoignent d’une capacité ancienne et structurée des services israéliens à combiner efficacement renseignement humain et renseignement technique.

Interrogé sur ces succès, l’ex-responsable du renseignement souligne la « synergie » entre infiltration humaine et exploitation des systèmes technologiques iraniens. Israël serait ainsi capable de pénétrer des réseaux informatiques sensibles, voire d’exploiter des dispositifs de surveillance comme des caméras, afin d’obtenir une vision opérationnelle fine du terrain. Mais au-delà de ces outils, Alain Chouet insiste sur un point clé : « le graal du renseignement, c’est le secret des intentions », qui ne peut être obtenu que par des sources humaines.

Ces sources, appelées en Israël « séganim », jouent un rôle central. Il s’agit d’informateurs locaux, recrutés pour des motivations variées — idéologiques, financières ou opportunistes — qui fournissent des renseignements de terrain déterminants, notamment sur les déplacements, les cibles et les dynamiques internes. Ce travail de longue haleine, amorcé depuis la révolution islamique de 1979, expliquerait la profondeur de l’infiltration israélienne au sein même des structures iraniennes.

Alain Chouet souligne également l’importance de la coopération indirecte d’une partie de la population iranienne, notamment dans un contexte de tensions internes, ce qui facilite certaines opérations ciblées.

Enfin, il distingue les stratégies israélienne et américaine : Washington privilégierait les frappes sur les infrastructures militaires et nucléaires, tandis qu’Israël ciblerait davantage les décideurs politiques et militaires. Une approche qui vise, selon lui, à désorganiser le pouvoir iranien à la source, en s’attaquant à ceux qui portent et exécutent les décisions stratégiques.

Pour l’ancien responsable de la DGSE, ces opérations traduisent une logique claire : affaiblir le régime en profondeur en combinant précision technologique et renseignement humain de haut niveau.