Alain Finkielkraut inquiet pour l’avenir de la France et des Juifs français

Le philosophe et écrivain Alain Finkielkraut a livré dans Le Grand Oral ce lundi soir une réflexion particulièrement sombre sur l’avenir de la France, évoquant avec gravité ce qu’il perçoit comme un affaiblissement progressif des fondements culturels, éducatifs et républicains du pays.

Lors de son intervention, Alain Finkielkraut s’est interrogé sur « ce qu’il restera de l’école » dans les prochaines décennies, dénonçant une institution qu’il juge profondément transformée et fragilisée. Il a également exprimé ses inquiétudes concernant l’évolution de la langue française, qu’il estime de plus en plus simplifiée et détériorée.

Le philosophe a aussi évoqué la question des « territoires perdus de la République », se demandant avec angoisse jusqu’où progressera selon lui le recul de l’autorité républicaine dans certains quartiers.

Mais c’est surtout l’avenir des Juifs de France qui suscite chez lui une profonde inquiétude. Alain Finkielkraut rappelle qu’Édouard Philippe avait déjà évoqué une forme « d’alyah intérieure » pour décrire le départ progressif de nombreuses familles juives de certains quartiers devenus hostiles.

Selon lui, ce phénomène risque de s’accentuer dans les années à venir sous l’effet des transformations démographiques et du climat d’insécurité grandissant.

Sans céder à l’alarmisme, Alain Finkielkraut décrit néanmoins une France traversée par des bouleversements profonds qui nourrissent chez lui une véritable angoisse culturelle et identitaire. Son intervention prend ainsi la forme d’un avertissement inquiet sur l’avenir de la République, de la transmission culturelle et de la place des Juifs dans la société française.