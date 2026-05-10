Ali Shaa’ban, l’Arabe israélien qui défie les tabous et mène sa guerre médiatique pour Israël

Né à Nazareth, musulman, arabe israélien, ancien soldat de Tsahal et influenceur suivi par des milliers d’internautes, Ali Shaa’ban incarne une voix presque impossible dans le paysage moyen-oriental actuel.

Depuis le 7 octobre 2023, cet habitant de Haïfa mène une bataille médiatique en arabe, pour défendre Israël face à ce qu’il considère comme une vague mondiale de désinformation, de haine antijuive et de propagande anti-israélienne.

Élevé dans un environnement imprégné d’un narratif anti-israélien, Ali Shaa’ban raconte avoir progressivement compris qu’une partie de ce discours relevait, selon lui, de la propagande. À 19 ans, il prend alors une décision rarissime dans la société arabe israélienne : s’engager dans l’armée israélienne.

Mais c’est surtout après le massacre du 7 octobre que son engagement prend une autre dimension. « Je me considère comme un combattant qui a juré sur le Coran, devant le mur occidental, de protéger et défendre ce pays », affirme-t-il.

Profondément choqué par les attaques du Hamas et par l’explosion des manifestations anti-israéliennes dans les universités occidentales, il décide d’utiliser les réseaux sociaux comme un champ de bataille idéologique. Ses vidéos dénonçant les mensonges sur Israël, l’antisémitisme et les dérives du militantisme pro-palestinien lui valent autant de soutiens enthousiastes que de menaces violentes.

Il sait qu’une partie du monde arabe le considère comme un traître. Lui assume totalement. « Vous pouvez me détester, mais cela m'est égal. La seule chose, c’est qu’il ne faut pas m’ignorer », lance-t-il. Pourtant, derrière la fermeté du discours, Ali Shaa’ban défend aussi une autre idée d’Israël : celle d’un pays où Juifs et Arabes peuvent vivre ensemble.

Refusant autant l’extrémisme islamiste que les visions raciales du conflit, il appelle les Européens à ne pas confondre musulmans et fanatiques. Son message est simple : défendre Israël sans renier son identité arabe, et défendre les Arabes sans céder à la haine d’Israël.