"Free Palestine" : le livre coup de poing de Haïm Berkovits

Historien et essayiste, Haïm Berkovits ne cherche ni l’équilibre diplomatique ni la nuance académique froide. Avec son livre "On vous a menti : Free Palestine", enquête sur le mythe de 'Free Palestine', il assume un texte frontal et ses positions.

Son constat est le suivant : le slogan « Free Palestine » est devenu bien davantage qu’un mot d’ordre militant. Il constitue désormais le véhicule d’un antisémitisme mondialisé, modernisé et maquillé sous les habits de l’antisionisme.

Dans son intervention, Haïm Berkovits accuse militants, médias et institutions d’avoir construit, pendant des décennies, un récit émotionnel ayant progressivement transformé Israël en coupable universel. Pour lui, la guerre déclenchée après le 7 octobre 2023 a servi de révélateur.

« Aujourd’hui, lorsqu’on dit Free Palestine, on cache un antisémitisme », affirme-t-il à i24NEWS.

Le livre s’attaque aussi à la mécanique des réseaux sociaux, que l’auteur décrit comme une gigantesque machine émotionnelle capable de transformer des images, simplifier l’histoire et imposer des récits instantanés à coups de vidéos de quelques secondes.

Selon lui, une partie de la jeunesse occidentale adhère au mouvement sans véritable connaissance historique ou géographique du conflit. Il décrit un militantisme devenu viral et identitaire, nourri par des slogans simples, des images choc et une logique de camp.

L’un des passages les plus marquants de son intervention concerne la bataille médiatique autour d’Israël. « Israël avait perdu la bataille avant même de la commencer », lâche-t-il, estimant que l’État hébreu souffre d’un désavantage démographique, médiatique et idéologique face à une mobilisation mondiale hostile.

Qu’on partage ou non ses conclusions, le livre de Haïm Berkowitz frappe par son ton sans concession et son refus du langage diplomatique habituel. Plus qu’un essai historique, il se présente comme un manifeste de combat contre ce que l’auteur considère comme la nouvelle forme contemporaine de haine antijuive.