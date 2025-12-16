Amir Taheri : "Les jours du régime des ayatollahs sont comptés"

Invité de Christian Malard sur i24NEWS, le journaliste et essayiste iranien Amir Taheri, premier biographe de l’ayatollah Khomeini, dresse un constat sévère sur la République islamique d’Iran, au pouvoir depuis 46 ans. S’il juge cette longévité « aberrante », il estime surtout qu’elle repose sur une succession de crises provoquées par le régime lui-même : prise d’otages, guerres régionales et création de groupes armés au Moyen-Orient. « Ils ont entretenu la tension pour se maintenir », explique-t-il.

Pour Amir Taheri, cette phase touche à sa fin. « Les jours de ce régime sont comptés », affirme-t-il, évoquant une résistance quotidienne de la société iranienne. Grèves, manifestations et contestation sociale traversent l’ensemble du pays. « Il n’y a pas un seul jour sans rejet du régime », souligne-t-il, rappelant que l’Iran compte 934 villes où la colère est désormais diffuse.

Le principal frein à un basculement, selon lui, tient à l’absence de consensus sur l’alternative politique. Monarchie constitutionnelle, République islamique réformée ou démocratie occidentale : les Iraniens aspirent au changement, sans s’accorder sur sa forme.

Sur le plan régional, Amir Taheri estime que la stabilité du Moyen-Orient restera impossible tant que les ayatollahs seront au pouvoir. « Ce n’est pas un État normal », rappelle-t-il, citant l’idéologie révolutionnaire revendiquée par le régime iranien, engagé dans une confrontation permanente, notamment avec Israël, qu’il considère comme son ennemi prioritaire.

Quant à l’avenir, Taheri évoque un régime affaibli : Ali Khamenei est âgé, sans successeur désigné, et un vide politique se profile. « C’est ce vide qui m’inquiète le plus », conclut-il.