Anat Berko : "Un accord faible avec l’Iran mettrait Israël et l’Occident en danger"

L’ancienne députée du Likoud et experte en lutte contre le terrorisme Anat Berko a exprimé de vives inquiétudes concernant les négociations en cours entre les États-Unis et l’Iran, estimant qu’un accord mal encadré pourrait avoir de lourdes conséquences sécuritaires pour Israël mais également pour l’ensemble du monde occidental.

Anat Berko a toutefois appelé à la prudence face aux nombreuses informations contradictoires circulant actuellement autour des discussions menées par Donald Trump. Selon elle, une partie des éléments évoqués dans les médias relève davantage de tactiques de négociation que d’un accord déjà finalisé.

L’ancienne parlementaire israélienne estime néanmoins qu’un éventuel compromis avec Téhéran ne pourrait être acceptable sans plusieurs conditions fondamentales : le retrait de l’uranium enrichi hors d’Iran, l’arrêt réel du programme nucléaire iranien et des garanties concrètes contre le soutien iranien aux groupes armés régionaux.

Anat Berko a également critiqué les discussions autour du détroit d’Ormuz, estimant qu’il était paradoxal de négocier aujourd’hui sur une menace qui, selon elle, « n’existait pas avant la guerre ». Elle craint qu’un accord partiel ne permette finalement à l’Iran de conserver ses capacités stratégiques tout en obtenant un allègement des sanctions.

Selon elle, un tel scénario pourrait aussi fragiliser politiquement Benjamin Netanyahou, dans la mesure où le chef du gouvernement israélien a étroitement associé sa stratégie régionale à celle de Donald Trump.

Anat Berko estime toutefois que le président américain cherchera à éviter toute comparaison avec Barack Obama et l’accord nucléaire de 2015. Elle affirme enfin que l’Occident doit rester conscient de la stratégie iranienne consistant à miser sur des négociations longues et sur une « patience idéologique » que les démocraties occidentales ont souvent du mal à contrer.