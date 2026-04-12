André Kaspi : "Les négociations avec l’Iran ont échoué, mais rien n’est joué"

L’historien André Kaspi a livré une analyse nuancée de la séquence diplomatique actuelle entre Washington et Téhéran, marquée selon lui par un mélange d’ambiguïté stratégique et de rapports de force encore ouverts. Intervenant sur les négociations en cours, il souligne d’emblée la difficulté à décrypter la position de Donald Trump, dont les déclarations « contradictoires » entretiennent le flou. « Il peut affirmer que cela lui est égal qu’un accord soit conclu, puis assurer que les Iraniens finiront par nous donner ce que l’on veut », observe-t-il, appelant à distinguer communication politique et réalité diplomatique.

Pour André Kaspi, le constat immédiat est clair : les pourparlers ont échoué, du moins à ce stade. Les émissaires américains repartent sans accord, dans ce qu’il qualifie de « demi-échec ». Une issue qui, selon lui, ne saurait surprendre au regard des divergences persistantes entre les deux parties, en particulier sur la question nucléaire.

L’historien insiste toutefois sur un point central : contrairement à une idée répandue, l’Iran ne se trouve pas en position de faiblesse absolue. « Les Iraniens sont en mesure de résister aux demandes américaines », affirme-t-il, évoquant notamment leur fermeté sur l’enrichissement de l’uranium et leur refus de céder sur le contrôle du détroit d’Ormuz. Ce dernier constitue désormais, selon lui, le principal point d’achoppement des discussions, au même titre que la question nucléaire.

Dans ce contexte, André Kaspi juge probable une reprise des négociations dans les semaines à venir, même si leur issue reste incertaine. Il écarte en revanche l’hypothèse d’une reprise imminente de la guerre, estimant que le conflit devient de plus en plus impopulaire aux États-Unis, tandis que les frappes n’ont pas contraint Téhéran à capituler.

Au final, l’analyse d’André Kaspi met en lumière une réalité complexe : un bras de fer diplomatique entre deux puissances aux intérêts irréconciliables à court terme, où chaque camp teste les limites de l’autre, sans qu’aucune solution décisive ne se dessine pour l’instant.