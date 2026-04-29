Antisémitisme à Londres : "L’atmosphère se dégrade rapidement", alerte Khaled Hassan

Le climat pour la communauté juive à Londres « se détériore depuis plusieurs semaines », alerte Khaled Hassan, chercheur, évoquant une succession d’attaques visant des personnes et des sites communautaires, dont des ambulances incendiées. « L’atmosphère se dégrade, et assez rapidement, je dois le dire », insiste-t-il, dénonçant une absence de réponse ferme des autorités : « Il n’y a pratiquement rien qui est fait de la part du gouvernement. »

S’appuyant sur les premières images de l’attaque récente, il estime qu’il pourrait s’agir d’un acte prémédité. « La vidéo semble montrer qu’il s’agit d’un acte organisé », avance-t-il, évoquant également une piste iranienne. « Sur la base de ce qui a été publié sur les réseaux sociaux, un groupe lié à l’Iran aurait revendiqué l’attentat », explique-t-il, ajoutant que cela « ne doit pas nous surprendre », accusant l’ambassade d’Iran à Londres d’avoir « promu la violence » par le passé. Il appelle à des mesures fortes : « Nous pensons qu’il faudrait expulser l’ambassadeur d’Iran en Grande-Bretagne. »

Au-delà de cet attentat, Khaled Hassan critique le modèle britannique, estimant que « le pari du communautarisme » doit être reconsidéré. Il met en cause une partie de la communauté musulmane, qu’il accuse de « promouvoir la haine », tout en dénonçant le manque de courage politique : « Nos politiques ont peur d’admettre les faits. »

Selon lui, la situation dépasse largement le contexte du conflit à Gaza. « On dit que tout est lié à Gaza et que cela disparaîtra après la guerre, mais ce n’est absolument pas le cas », affirme-t-il. Il met en garde contre une tendance de fond : « La situation se détériore depuis des années… et depuis six ou huit semaines, c’est devenu encore pire. »

Sa conclusion est sans appel : « Les choses ne vont faire qu’empirer. » Un constat alarmant, qui souligne l’urgence d’une réponse politique face à une montée de tensions qu’il juge désormais structurelle.