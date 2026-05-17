Arabes israéliens : vers une intégration politique plus affirmée ?

Alors qu’Israël traverse depuis près de trois ans une guerre multifronts déclenchée après les massacres du Hamas du 7 octobre, la question de la place des Arabes israéliens dans la société et la vie politique revient avec une nouvelle intensité. Sur i24NEWS, Pascale Zonszain, journaliste, a livré une analyse optimiste de cette évolution.

Selon elle, la réalité sécuritaire vécue conjointement par Juifs et Arabes israéliens a profondément modifié certaines dynamiques internes. « La population juive, comme la population arabe, est soumise aux mêmes dangers », rappelle-t-elle, évoquant aussi bien les missiles iraniens que les attaques du Hezbollah. Dans ce contexte, elle souligne surtout l’absence d’émeutes dans les localités arabes israéliennes, contrairement aux violences intercommunautaires de 2021. « On a vu une population qui est restée parfaitement calme, parfaitement respectueuse des consignes de la défense civile », insiste-t-elle.

Pour Pascale Zonszain, cette attitude traduit une « maturation politique » et une progression de la « conscience citoyenne » des Arabes israéliens. Elle s’appuie notamment sur une étude de l’université de Tel-Aviv selon laquelle plus de 77 % des Arabes israéliens seraient favorables à l’entrée d’un parti arabe dans la prochaine coalition gouvernementale après les élections législatives de l’automne.

L’analyste voit également dans le débat autour d’un service civique volontaire, soutenu notamment par Mansour Abbas, un possible tournant supplémentaire vers une intégration accrue. Dans un pays où la question du partage des responsabilités nationales est devenue centrale, elle estime qu’« un effort civique de l’ensemble des citoyens » pourrait renforcer encore davantage le sentiment d’appartenance commune.

Sans nier les tensions identitaires, les fractures sociales ou les paradoxes persistants, Pascale Zonszain considère néanmoins que plusieurs signaux témoignent aujourd’hui d’une coexistence plus solide entre populations juives et arabes au sein de l’État d’Israël.