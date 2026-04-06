Avi Pazner : "Israël est engagé dans une guerre stratégique de long terme contre l’Iran"

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, Avi Pazner affirme que le conflit actuel dépasse largement le cadre d’une confrontation ponctuelle et s’inscrit dans une stratégie de long terme face à l’Iran.

Selon lui, Israël ne mène pas seulement une campagne militaire réactive, mais une opération structurée visant à affaiblir en profondeur les capacités stratégiques du régime iranien. L’objectif est double : neutraliser les infrastructures militaires et envoyer un message de dissuasion durable à Téhéran et à ses alliés régionaux.

Avi Pazner insiste également sur la nature du rapport de force en cours. Pour lui, les frappes israéliennes ne sont pas isolées, mais s’inscrivent dans une logique d’endiguement globale face à un Iran qu’il considère comme le principal facteur de déstabilisation régionale. Dans cette optique, la pression militaire est perçue comme un levier indispensable, là où la diplomatie montre ses limites.

Interrogé sur la possibilité d’un cessez-le-feu, l’ancien diplomate se montre sceptique. Il estime que les conditions ne sont pas réunies pour une désescalade rapide, en raison d’objectifs profondément divergents entre les acteurs impliqués. « Nous ne sommes pas dans une logique de court terme », laisse-t-il entendre, soulignant que toute solution durable nécessitera un affaiblissement significatif des capacités iraniennes.

Enfin, Avi Pazner met en garde contre une lecture superficielle du conflit. Derrière les opérations visibles se joue, selon lui, un affrontement stratégique plus large, impliquant des équilibres régionaux complexes et des intérêts à long terme.

Dans ce contexte, la perspective d’une stabilisation rapide apparaît incertaine, tandis que la dynamique actuelle semble orientée vers une intensification progressive des opérations.