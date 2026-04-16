Avi Pazner : "La France a perdu la confiance d’Israël"

L’ancien ambassadeur d’Israël en France, Avi Pazner, a livré une analyse de l’état des relations entre Israël et plusieurs capitales européennes, dont Paris. Défendant le rôle des diplomates israéliens, il a rappelé qu’un ambassadeur a pour mission « d’exprimer clairement la position de son pays », balayant ainsi les critiques sur le ton adopté récemment par certains représentants israéliens.

Au cœur de son propos, un constat : la France n’est aujourd’hui plus perçue comme un interlocuteur crédible par Israël dans les dossiers sensibles, notamment celui du Liban. Selon lui, une série de prises de position et d’actes jugés hostiles a entamé la confiance de Jérusalem, au point que l’État hébreu privilégie désormais les États-Unis comme principal médiateur dans la région.

« C’est avec regret que je le dis en tant qu’ami de la France », a-t-il insisté, tout en appelant à un changement d’attitude de Paris. Avi Pazner estime en effet qu’un repositionnement français pourrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres pays européens, citant notamment l’Italie, la Belgique ou encore les Pays-Bas.

L’ancien diplomate s’est également montré critique à l’égard des déclarations du chef de la diplomatie française, jugées inappropriées, et a souligné l’importance du dialogue public dans l’exercice des fonctions diplomatiques.

Plus largement, il a exprimé son inquiétude face à la dégradation des relations entre Israël et l’Europe. « On ne comprend pas qu’Israël se défende contre une menace existentielle », a-t-il affirmé, pointant du doigt le rôle de l’Iran, du Hezbollah et d’autres groupes qu’il qualifie de terroristes.

Malgré cet appel à un rééquilibrage, Avi Pazner se montre sceptique quant à une évolution rapide de la position française sous la présidence d’Emmanuel Macron.

Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes, ses propos illustrent la profondeur du malaise diplomatique entre Israël et une partie de ses partenaires européens, et soulignent les difficultés d’une relance du dialogue à court terme.