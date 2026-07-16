Avi Pazner : "Netanyahou ne se rendra pas à Washington sans rencontrer Trump"

Alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort, une possible visite de Benjamin Netanyahou à Washington suscite de nombreuses interrogations. Pour Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, un déplacement du Premier ministre israélien ne pourrait avoir lieu sans un entretien de haut niveau avec Donald Trump.

Selon le diplomate, la présence de Benjamin Netanyahou aux obsèques du sénateur Lindsey Graham n'aurait de sens que si elle s'accompagne d'une véritable rencontre avec le président américain. Dans un contexte de tensions croissantes avec Téhéran, un échange stratégique entre les deux dirigeants apparaît, selon lui, indispensable.

Avi Pazner estime également que la pression exercée par Washington pourrait encore monter d'un cran. Donald Trump menace désormais de frapper les centrales électriques, les ponts et d'autres infrastructures iraniennes si Téhéran refuse de reprendre les négociations. Des frappes qui, selon l'ancien ambassadeur, restent avant tout des signaux politiques, mais qui pourraient rapidement dégénérer en confrontation plus large si l'Iran commettait une « erreur de calcul », notamment en visant Israël.

L'ancien ambassadeur rappelle qu'Israël doit rester en état d'alerte maximale face à un scénario d'escalade régionale.

Interrogé sur le débat qui agite actuellement le Congrès américain autour d'une éventuelle suppression de l'aide militaire à Israël, Avi Pazner reconnaît une évolution préoccupante du climat politique à Washington. Même si la proposition a peu de chances d'être adoptée, le simple fait qu'elle soit débattue illustre, selon lui, un affaiblissement progressif du consensus bipartisan en faveur d'Israël.

À plus long terme, Avi Pazner estime qu'Israël devra apprendre à vivre sans dépendre de l'aide militaire américaine. L'objectif, explique-t-il, sera de bâtir une relation fondée davantage sur un partenariat stratégique entre deux alliés que sur une relation d'assistance financière.