Benjamin Netanyahou devrait s'envoler pour les États-Unis samedi soir et rencontrer Donald Trump lundi

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait s’envoler samedi soir pour les États-Unis et rencontrer Donald Trump lundi 20 juillet à la Maison Blanche, selon un responsable israélien. La rencontre n’est toutefois pas encore définitivement arrêtée et n’a fait l’objet d’aucune annonce officielle de la part de l’administration américaine.

Le chef du gouvernement israélien devrait ensuite participer mardi à Washington à une cérémonie d’hommage au sénateur républicain Lindsey Graham, proche allié d’Israël et de Donald Trump, décédé samedi. La famille de l’élu de Caroline du Sud n’a cependant pas encore communiqué publiquement la date de ses funérailles ou des cérémonies organisées en sa mémoire. Netanyahou regagnerait Israël immédiatement après l’hommage.

Selon le site israélien Walla, le Premier ministre souhaite rencontrer Donald Trump avant la venue à Washington du président libanais Joseph Aoun, attendu à la Maison Blanche mardi 21 juillet. Cette visite avait été évoquée début juillet par l’ambassadeur israélien aux États-Unis, sans être officiellement confirmée par Washington.

Joseph Aoun refuse jusqu’à présent toute rencontre directe avec Benjamin Netanyahou tant qu’un accord sécuritaire n’a pas été conclu et que les troupes israéliennes restent déployées au Liban. Les discussions interviennent alors qu’Israël et le Liban tentent, avec la médiation américaine, de régler leurs différends sur le retrait de Tsahal et le désarmement du Hezbollah.