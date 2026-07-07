Le président libanais exclut toute rencontre avec Netanyahou : « Je quitterais immédiatement la pièce »

Le président libanais Joseph Aoun a catégoriquement rejeté lundi l’hypothèse d’une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, assurant qu’il quitterait immédiatement les lieux si une telle situation venait à se produire.

« Il n’y a aucune vérité dans les informations faisant état d’une rencontre avec Netanyahou. Je n’y songe pas et je n’y répondrai pas tant que les attaques israéliennes contre les citoyens libanais et les violations du territoire libanais se poursuivront », a déclaré Joseph Aoun au quotidien libanais An-Nahar.

Le chef de l’État a ajouté : « Si nous nous retrouvions dans la même pièce, je partirais immédiatement. »

Bien qu’il ait accepté l’ouverture de discussions avec Israël dans le cadre du nouvel accord négocié sous médiation américaine, Joseph Aoun continue de rejeter toute rencontre en face-à-face avec Benjamin Netanyahou, une idée évoquée ces derniers jours par le président américain Donald Trump.

Le président libanais estime qu’un arrêt des hostilités constitue un préalable indispensable à toute évolution politique entre les deux pays.

Ces déclarations interviennent après la signature d’un accord-cadre entre Israël et le Liban, prévoyant notamment un retrait progressif de Tsahal de certaines zones du sud du Liban et le désarmement du Hezbollah.

Cet accord est vivement critiqué par le Hezbollah, qui refuse de déposer les armes. Son secrétaire général, Naïm Qassem, a qualifié le texte d’« accord humiliant » et de « capitulation », affirmant que « sans le Hezbollah, rien ne passera ».

Malgré ces critiques, Joseph Aoun continue de défendre cet accord, qu’il présente comme la seule voie réaliste pour éviter une nouvelle guerre entre Israël et le Liban.