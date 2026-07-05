Joseph Aoun défend l'accord cadre : "Je ne suis pas un amoureux d'Israël, mais proposez une autre solution"

Le président libanais Joseph Aoun a défendu ce dimanche le cadre d'accord conclu avec Israël sous médiation américaine, estimant que ses détracteurs devaient présenter une alternative crédible pour mettre fin au conflit et restaurer la stabilité au Liban.

S'exprimant devant plusieurs journalistes, le chef de l'État a reconnu son hostilité à l'égard d'Israël, tout en affirmant que la priorité restait de sortir le pays de la guerre.

« Je ne suis pas amoureux d'Israël, mais proposez-moi une autre solution, quelle qu'elle soit », a déclaré Joseph Aoun, cité par la chaîne libanaise Al-Jadeed. « À ceux qui rejettent cet accord, je demande de présenter une solution capable de nous sortir de cette guerre. »

Ses déclarations interviennent quelques jours après la signature, à Washington, d'un accord-cadre entre les États-Unis, Israël et le Liban. Ce texte prévoit un processus destiné à permettre le désarmement du Hezbollah, le démantèlement de ses infrastructures militaires et, à terme, le retrait des forces israéliennes du territoire libanais, une fois les objectifs sécuritaires atteints.

Selon le département d'État américain, un mécanisme de coordination militaire tripartite, placé sous l'égide de Washington, supervisera la mise en œuvre de l'accord.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois précisé qu'Israël maintiendrait, dans un premier temps, une présence dans la zone de sécurité du sud du Liban. Le retrait progressif des troupes israéliennes doit être coordonné avec le déploiement de l'armée libanaise et les opérations visant à désarmer le Hezbollah.

Dans le cadre de cet accord, Israël s'est engagé à évacuer deux secteurs du sud du Liban, qui serviront de zones pilotes où l'armée libanaise devra reprendre le contrôle du terrain et mettre en œuvre les premières mesures de démantèlement des capacités militaires du Hezbollah.