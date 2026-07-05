Netanyahou affirme que des villages chrétiens libanais auraient demandé une annexion à Israël

Benjamin Netanyahou a déclaré ce dimanche que certains villages chrétiens du sud du Liban auraient sollicité une annexion par Israël afin d’être protégés du Hezbollah.

S’exprimant lors d’une interview à la chaîne américaine Fox News, le Premier ministre a affirmé que ces localités cherchaient le soutien d’Israël face aux menaces du mouvement chiite, ajoutant que l’armée israélienne continuerait à assurer une présence dans le sud du Liban « aussi longtemps que nécessaire » pour garantir la sécurité des populations frontalières israéliennes.

Le chef du gouvernement a tenu ces déclarations dans le contexte des tensions persistantes à la frontière libano-israélienne, où les échanges de tirs et les opérations militaires se poursuivent malgré les efforts de désescalade diplomatique.

Depuis le début du conflit régional, plusieurs localités du sud du Liban ont été touchées par des frappes et des déplacements de population. Certaines zones ont été partiellement évacuées, tandis que d’autres habitants ont choisi de rester sur place malgré les ordres d’évacuation israéliens.