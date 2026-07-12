Netanyahou envisage d’assister aux funérailles de Lindsey Graham et pourrait rencontrer Trump

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou envisage de se rendre aux États-Unis pour assister aux funérailles du sénateur républicain Lindsey Graham, a indiqué dimanche un responsable israélien à i24NEWS. Si ce déplacement se concrétise, une rencontre avec le président américain Donald Trump est également jugée probable.

Lindsey Graham est mort samedi soir à l’âge de 71 ans, des suites d’une maladie "soudaine et de courte durée", selon son bureau. Sénateur de Caroline du Sud et soutien particulièrement engagé d’Israël, il entretenait des relations étroites avec Benjamin Netanyahou.

Dans son hommage, le Premier ministre israélien a salué la mémoire d’un ami personnel et d’un défenseur déterminé de l’alliance entre Israël et les États-Unis. "Lindsey était un immense ami d’Israël et un ami qui m’était cher. Nous n’avions pas de meilleur ami que lui", a-t-il déclaré, rappelant les propos qu’il lui avait adressés lors de leur dernière rencontre.

"Israël a perdu l’un de ses plus grands amis. L’Amérique a perdu un grand patriote. J’ai perdu un ami cher", a poursuivi Benjamin Netanyahou. Selon lui, Lindsey Graham avait compris que les sécurités israélienne et américaine étaient "indissociablement liées" et avait consacré sa vie à la défense des États-Unis, au renforcement de leur alliance avec Israël et au soutien du monde libre.