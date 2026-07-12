"Israël a perdu l’un de ses plus grands amis" : l’hommage unanime à Lindsey Graham

La mort soudaine du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé à l’âge de 71 ans, a provoqué une vague d’émotion aux États-Unis et en Israël. Figure influente du Sénat et soutien indéfectible de l’État hébreu, l’élu de Caroline du Sud était considéré comme l’une des voix pro-israéliennes les plus importantes du Capitole.

Son engagement aux côtés d’Israël s’était encore renforcé après le massacre du 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre. Lindsey Graham avait conduit plusieurs délégations bipartisanes de sénateurs à Jérusalem, rejeté avec force les accusations de "génocide" portées contre Tsahal et vivement dénoncé les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre des dirigeants israéliens, qualifiant cette décision de "scandale absolu".

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Le sénateur avait également adopté une ligne particulièrement ferme face à l’Iran. Partisan de sanctions sévères contre Téhéran, il estimait que toute future négociation avec la République islamique devait commencer par la reconnaissance du droit à l’existence de l’État juif. Son soutien à Israël ne l’empêchait toutefois pas d’exprimer parfois des réserves, notamment contre des mesures d’annexion unilatérale susceptibles, selon lui, d’isoler davantage le pays sur la scène internationale.

Le président américain Donald Trump lui a rendu hommage en saluant "l’un des plus grands hommes et sénateurs" qu’il ait connus. "Il travaillait sans relâche et était un véritable patriote américain. Lindsey nous manquera énormément", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pour sa part évoqué la disparition d’un ami personnel et d’un défenseur historique de l’alliance entre les deux pays. "Israël a perdu l’une des personnalités qui lui étaient les plus amicales, l’Amérique a perdu un grand patriote et j’ai perdu un ami cher", a-t-il déclaré. Il a rappelé avoir récemment affirmé que Lindsey Graham était "un immense ami d’Israël" et que le pays n’en avait "pas de meilleur".

Le président Isaac Herzog s’est dit "bouleversé et profondément attristé" par la disparition du sénateur, qu’il a décrit comme "un phare de clarté morale" et "un véritable dirigeant du partenariat entre les États-Unis et Israël". "Nous n’oublierons jamais la manière dont il s’est tenu aux côtés du peuple d’Israël dans nos moments les plus difficiles", a-t-il ajouté.

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Le ministre de la Défense, Israël Katz, a également souligné ses nombreuses visites en Israël après le 7 octobre et son engagement constant en faveur du droit du pays à se défendre. "Il s’est tenu épaule contre épaule avec notre peuple, dans une démonstration exceptionnelle de solidarité et d’amitié", a-t-il affirmé.

De nombreuses autres personnalités israéliennes, issues de la coalition comme de l’opposition, ont salué sa mémoire. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a estimé que l’Amérique avait perdu "un patriote dévoué" et Israël "l’un de ses plus grands amis". Avigdor Liberman, Itamar Ben Gvir et le ministre Eli Cohen ont également rendu hommage à son courage, à son combat contre le terrorisme et à son rôle dans le renforcement des relations entre Washington et Jérusalem.

Au-delà des divergences politiques, les responsables israéliens ont unanimement décrit Lindsey Graham comme un allié fidèle, prêt à défendre Israël même lorsque cette position suscitait critiques et pressions. Sa disparition laisse, selon eux, un vide majeur dans le camp des partisans de l’alliance américano-israélienne.