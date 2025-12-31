Avi Weiss à i24NEWS : "La baisse de la fécondité touche tous les secteurs"

Invité à commenter les derniers chiffres démographiques, le professeur Avi Weiss, directeur du TAUB Center et rédacteur du rapport de référence, a livré une analyse nuancée du recul historique du taux de croissance démographique en Israël.

Selon les données actualisées, la croissance démographique s’établit autour de 1 %, après avoir été initialement estimée à 0,9 %. Un niveau qui reste honorable en comparaison internationale, mais qui constitue, selon Avi Weiss, une situation « extrême » lorsqu’on la compare à l’histoire israélienne. « Pendant des décennies, Israël affichait une croissance annuelle de 1,9 à 2 %. La chute actuelle est donc très marquée », souligne-t-il.

Cette évolution reflète d’abord une baisse continue de la fécondité. Le nombre d’enfants par femme diminue dans l’ensemble des secteurs de la société israélienne, modifiant progressivement la structure démographique du pays. Si cette tendance n’entraîne pas de conséquences immédiates dramatiques, elle pose des défis de long terme en matière de cohésion sociale, de marché du travail et de croissance économique.

Le professeur Weiss établit également un lien clair entre démographie et conditions de vie. Le coût élevé de la vie, en particulier celui du logement, pèse sur les décisions familiales et sur les trajectoires individuelles. « Il y a beaucoup de choses qu’Israël pourrait et devrait faire », affirme-t-il, plaidant pour des investissements accrus dans le capital humain et les infrastructures, afin d’améliorer la productivité et la qualité de vie.

Autre phénomène préoccupant : l’évolution de l’émigration israélienne. Si elle reste en grande partie motivée par des facteurs économiques, elle prend aujourd’hui des formes nouvelles. Les destinations traditionnelles — États-Unis, Royaume-Uni, France — cèdent la place à des pays plus variés, souvent choisis pour des raisons sociales ou de mode de vie. Les travailleurs du high-tech, capables de travailler à distance, sont particulièrement concernés. « Certains quittent Israël parce qu’ils peuvent vivre moins cher ailleurs tout en conservant leur emploi », observe Avi Weiss.

Pour le directeur du TAUB Center, le ralentissement démographique n’est donc pas une fatalité, mais un signal d’alerte. Il appelle à des politiques économiques et sociales ambitieuses afin de restaurer l’attractivité du pays et de soutenir durablement sa dynamique démographique.