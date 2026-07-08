Barvox : l’intelligence artificielle israélienne qui redonne une voix aux personnes autistes

Comment permettre à une personne qui peine à s’exprimer d’être enfin comprise ? C’est le défi relevé par Barvox, une start-up israélienne qui utilise l’intelligence artificielle pour faciliter la communication des personnes autistes semi-verbales.

Invité d’Innov’Nation, Dror Levy, fondateur et PDG de Barvox, a présenté une innovation née d’une histoire profondément personnelle. Son fils, Bar, atteint d’autisme, utilisait un langage que seul son père parvenait à décoder. « Pendant quinze ans, j’ai été son interprète », raconte-t-il. Les éducateurs l’appelaient quotidiennement pour comprendre les mots prononcés par son fils. Grâce à Barvox, ces appels appartiennent désormais au passé.

L’application apprend progressivement le langage propre à chaque utilisateur. À partir des sons, syllabes ou mots imparfaitement prononcés, un algorithme analyse les habitudes de communication de la personne et traduit instantanément ses intentions. Dans une démonstration émouvante, l’application reconnaît par exemple le mot « chipouille », utilisé par le fils de Dror Levy pour signifier qu’il souhaite déjeuner.

Pour Orly Ziv, thérapeute de la communication, cette technologie change profondément le travail des professionnels. Elle permet de comprendre immédiatement des expressions autrefois incompréhensibles et favorise des échanges beaucoup plus naturels. Les frustrations diminuent, tandis que les personnes concernées gagnent en autonomie et en confiance.

Pensée initialement pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, la solution pourrait également bénéficier à d’autres patients souffrant de troubles sévères de la parole, notamment ceux atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot.

Utilisable à la maison, à l’école, pendant des activités sportives ou en séance thérapeutique, Barvox accompagne son utilisateur dans tous les moments du quotidien. Son glossaire personnalisé s’enrichit au fil du temps, rendant la communication toujours plus fluide.

Avec Barvox, l’intelligence artificielle ne remplace pas l’humain : elle lui permet simplement d’être enfin entendu.