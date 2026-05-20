"Ben Gvir ne représente pas Israël" : Ben Dror Yemini dénonce une dérive "fasciste"

La vidéo diffusée par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, montrant des militants de la flottille pour Gaza après leur interception par Israël, continue de provoquer une onde de choc politique et diplomatique. Invité sur i24NEWS, Ben Dror Yemini, éditorialiste au Yediot Aharonot, a livré une charge particulièrement sévère contre le ministre, qu’il accuse de nuire gravement à l’image de l’État hébreu.

« Ceux qui voient Ben Gvir dans le monde pensent qu’il représente Israël. Non, ce sont deux choses différentes », a insisté le journaliste israélien, affirmant que la majorité des Israéliens ainsi qu’une grande partie du gouvernement rejettent ses méthodes et ses provocations répétées.

Ben Dror Yemini est allé plus loin en évoquant « un petit groupe de fascistes arrivés au pouvoir », estimant que le ministre agit uniquement pour satisfaire sa base électorale. Selon lui, Ben Gvir ne poursuit aucun objectif diplomatique ou stratégique et cherche avant tout à provoquer, même au prix d’un « dommage inouï » causé à Israël sur la scène internationale.

L'éditorialiste considère également que le ministre agit en parfaite connaissance des conséquences de ses actes. « Il savait parfaitement ce qu’il faisait », affirme-t-il, rappelant que ce type de polémique n’est pas nouveau dans le parcours politique du ministre israélien.

Dans ce contexte, Ben Dror Yemini juge essentielles les condamnations publiques émises par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef de la diplomatie Gideon Sa'ar et plusieurs responsables israéliens. Mais il regrette que ce soient les provocations de Ben Gvir qui dominent systématiquement les gros titres internationaux.

« C’est très triste pour nous tous », conclut-il, appelant à mettre fin « le plus vite possible » à cette réalité politique.