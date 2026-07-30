🚨 Christophe Gomart : « Israël est le pion avancé du monde occidental »

L'Europe est confrontée depuis longtemps aux activités de renseignement iraniennes. C'est l'analyse de Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire français et aujourd'hui eurodéputé, qui estime que Téhéran considère les pays occidentaux comme des adversaires au même titre qu'Israël et les États-Unis.

Interrogé sur un éventuel lien entre l'Iran et Daesh après les attentats de 2015, il adopte une position mesurée. S'il affirme ne disposer d'« aucune preuve » formelle, il juge « tout à fait probable » que des échanges d'informations aient existé, les deux organisations partageant, selon lui, un ennemi commun : Israël et les démocraties occidentales.

À propos des révélations évoquant l'utilisation des filières migratoires par des agents iraniens, Christophe Gomart refuse d'en confirmer la réalité. Il souligne toutefois que ce mode d'infiltration permet d'entrer clandestinement en Europe, tout en rappelant que les services iraniens disposent également d'autres moyens, notamment par l'intermédiaire d'étudiants, d'ingénieurs ou d'identités de couverture.

L'ancien chef du renseignement militaire estime que l'objectif de Téhéran est de recueillir des informations, d'identifier les vulnérabilités occidentales et d'infiltrer différents réseaux afin de préparer d'éventuelles opérations. Malgré les succès obtenus ces dernières années contre plusieurs cellules, il avertit que la menace terroriste demeure bien réelle.

Christophe Gomart insiste enfin sur le rôle essentiel de la coopération entre les services de renseignement français, israéliens et américains. Il rappelle avoir lui-même créé la première cellule inter-agences de renseignement destinée à soutenir les opérations françaises au Levant et salue l'aide apportée par les services israéliens après les attentats du Bataclan.

Pour lui, cette coopération repose sur une réalité stratégique simple : « Israël est le pion avancé du monde occidental au Moyen-Orient. »

Je trouve cette version plus digne d'un article de presse : elle ouvre immédiatement sur l'information principale, évite les tournures orales et ménage une progression logique jusqu'à la citation finale, qui sert de chute.