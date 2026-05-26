Claude Moniquet : "Mohammed Dahlan pourrait devenir une figure clé de l’après-guerre à Gaza"

L’expert en renseignement Claude Moniquet estime que la rencontre entre l’émissaire américain David Zini et Mohammed Dahlan aux Émirats arabes unis illustre les difficultés actuelles autour de l’avenir politique de Gaza.

Selon lui, les projets de Donald Trump pour l’après-guerre « patinent » et aucun progrès concret n’a été enregistré concernant le désarmement du Hamas ou la mise en place d’une administration stable dans la bande de Gaza.

Claude Moniquet considère que Mohammed Dahlan apparaît aujourd’hui comme l’une des rares personnalités palestiniennes capables de rassembler un soutien international et régional. Ancien acteur des accords d’Oslo, proche du président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Dahlan bénéficie selon lui de relations solides avec Israël, les États-Unis, plusieurs pays arabes et différents services de renseignement occidentaux.

L’expert souligne toutefois que Mohammed Dahlan affirme ne pas vouloir diriger Gaza ni prendre la tête d’une future autorité palestinienne. Malgré cela, il pourrait rester une personnalité centrale, aussi bien pour l’avenir de Gaza que dans une éventuelle succession de Mahmoud Abbas en Cisjordanie.

Claude Moniquet insiste également sur le rôle stratégique croissant des Émirats arabes unis dans la région. Selon lui, Abou Dhabi cherche désormais à s’imposer comme une puissance régionale autonome, capable de jouer un rôle majeur dans les futurs équilibres entre Israël et le monde arabe.

Pour l’analyste, les Émirats pourraient devenir l’un des principaux architectes d’une future solution politique israélo-palestinienne et d’un approfondissement des relations entre Israël et les pays du Golfe.