Courir pour se souvenir, avancer pour vivre : l’hommage de Rachel Khan à Elie Valentin Ghnassia

Il est des gestes simples qui portent en eux une force silencieuse. En Israël, une course pas comme les autres s’apprête à réunir des enfants, une mère et des femmes et des hommes décidés à faire de la mémoire un élan de vie. À l’initiative du Keren Hayessod et de l’Agence juive, cette rencontre rend hommage à Elie Valentin Ghnassia, franco-israélien tombé le 7 octobre, en transformant l’absence en transmission.

Aux côtés des enfants d’un village soutenu par ces institutions, Rachel Khan incarne cette volonté de faire battre les cœurs autrement. Ici, il ne s’agit pas seulement de courir. Il s’agit d’apprendre à se relever, à croire en soi, à avancer malgré tout. Dans les regards de ces jeunes, parfois fragilisés par la vie, se dessine une promesse : celle de ne pas céder au découragement.

« C’est une double démarche, explique Rachel Khan. Courir à la mémoire d’Elie, mais aussi accompagner ces enfants pour leur transmettre le courage et le dépassement de soi. » Ses mots résonnent avec une intensité particulière, alors que la mère du soldat sera présente, témoin d’une mémoire qui refuse de s’éteindre.

Dans ce village, chaque foulée devient un hommage, chaque souffle une manière de prolonger ce qui a été perdu. « Lorsqu’on a un cœur qui battait, un combattant comme Elie, aujourd’hui ce sont des petits cœurs battants qui prennent le relais », confie-t-elle.

Ce moment suspendu dépasse le simple cadre d’un événement sportif. Il rappelle que la mémoire peut être une lumière, et que même dans la douleur, il est possible de faire naître quelque chose de beau. Ici, on ne court pas seulement pour se souvenir. On court pour continuer à vivre.