Deauville : "Il cherchait des Juifs", affirme l’avocat Julien Bensimhon

Invité sur i24NEWS, l’avocat Julien Bensimhon, représentant de l’Observatoire juif de France, est revenu sur l’incident antisémite survenu à Deauville.

L’homme interpellé a mené ce qu’il qualifie de « déambulation antisémite » sur les planches de la ville, un lieu qu’il décrit comme « très symbolique » pour une partie de la communauté juive française.

L’avocat affirme que le suspect a progressivement multiplié les insultes et provocations, criant notamment « sales Juifs », interrogeant certains passants sur leur identité juive avant de proférer des menaces de violence et de mort.

« Le véritable ressenti des personnes présentes, c’est qu’il cherchait un Juif pour lui casser la gueule », déclare Julien Bensimhon

Selon lui, l’intervention rapide des témoins et des forces de l’ordre a permis d’éviter un passage à l’acte violent.

L’avocat explique également avoir recueilli plusieurs témoignages ainsi que des vidéos de la scène afin de documenter les faits.

Il affirme que les menaces visaient collectivement l’ensemble des Juifs présents sur la plage ce jour-là et appelle les éventuelles victimes à déposer plainte.

« Quand on agit auprès des services de police, la justice et la police agissent », souligne-t-il, saluant la réaction des personnes présentes sur place.

Julien Bensimhon estime par ailleurs que les éléments recueillis pourraient conduire à un renvoi rapide devant le tribunal correctionnel.

« On ne peut pas impunément venir à Deauville et appeler à la mort des Juifs », insiste l’avocat au cours de son intervention.