Didier Idjadi : "Le changement en Iran viendra des Iraniens eux-mêmes"

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, Didier Idjadi a livré une analyse des scénarios évoquant une chute du régime iranien par une intervention extérieure ou grâce à une offensive des groupes kurdes. Pour lui, ces hypothèses reposent sur une mauvaise lecture des réalités politiques et sociales de l'Iran.

L'analyste estime qu'un soulèvement déclenché par l'entrée de milices kurdes depuis l'Irak n'est pas crédible. Selon lui, la grande majorité des Kurdes d'Iran partage les aspirations du reste de la population et privilégie l'unité nationale plutôt qu'une logique séparatiste. Il rappelle que lors des précédents mouvements de contestation, les manifestations avaient rassemblé des Iraniens de toutes les régions et de toutes les communautés.

Didier Idjadi juge également irréaliste l'idée d'un retour de Mahmoud Ahmadinejad comme alternative politique. L'ancien président reste, selon lui, largement rejeté par une grande partie de la population en raison de son rôle dans la répression, de son idéologie islamiste radicale et de son image profondément associée au régime.

Pour l'expert, la véritable issue ne viendra ni d'une intervention militaire étrangère ni d'une figure issue de l'ancien système. La seule perspective durable réside dans un mouvement national porté par les Iraniens eux-mêmes, unis contre un pouvoir qu'il qualifie de « barbare » et « criminel ».

En conclusion, Didier Idjadi appelle à ne pas surestimer les scénarios militaires ou les fractures ethniques. À ses yeux, l'avenir de l'Iran dépend avant tout de la capacité de sa population à se mobiliser autour d'un projet commun de changement politique.