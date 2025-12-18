Edy Cohen : "Pour Israël, il n’y a pas de véritable cessez-le-feu avec le Hezbollah"

Invité sur i24NEWS, le chercheur Edy Cohen, à l’université Bar-Ilan, affirme qu’Israël ne considère pas l’accord en vigueur avec le Hezbollah comme un véritable cessez-le-feu. Selon lui, Israël maintient une liberté totale d’action militaire afin d’empêcher toute reconstitution des capacités de l’organisation terroriste chiite, qu’il juge intrinsèquement hostile.

Edy Cohen souligne que cette stratégie, mise en œuvre bien avant la signature de l’accord, vise à éliminer systématiquement les infrastructures, les dépôts d’armes et les cadres du Hezbollah. Le changement éventuel de leadership au sein du mouvement n’altérerait pas, selon lui, la position israélienne, l’organisation ayant été créée avec pour objectif central de combattre Israël.

Le chercheur évoque également une évolution régionale notable : une partie croissante du monde arabe souhaiterait voir le Hezbollah affaibli, voire désarmé. La réunion organisée à Paris avec des représentants américains, français et saoudiens illustre cette dynamique. Edy Cohen estime que l’Arabie saoudite joue un rôle clé, à la fois pour des raisons idéologiques et stratégiques.

Enfin, il affirme que le désarmement du Hezbollah ne pourra se faire sans un soutien financier massif à l’armée libanaise, un effort que Riyad serait, selon lui, le mieux placé pour assumer.