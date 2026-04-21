Emmanuel Navon : "L’Europe devient une cause perdue"

Dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et certains pays européens, l’analyse d’Emmanuel Navon met en lumière une rupture stratégique de plus en plus assumée. Face aux menaces de sanctions évoquées par la diplomatie européenne, l’expert conteste d’abord leur légitimité, rappelant qu’Israël est « une démocratie qui respecte l’État de droit » et que les violences individuelles ne relèvent pas d’une politique gouvernementale.

Au-delà du fond, c’est surtout la logique politique européenne qui est visée. Selon lui, ces initiatives ne reflètent pas une position unanime de l’Union européenne, mais celle d’un « petit groupe de pays radicaux », notamment l’Espagne, l’Irlande ou encore la Slovénie, qu’il accuse d’obsession anti-israélienne. Cette lecture souligne une fracture interne au sein de l’Europe, entre États plus critiques et d’autres tentant de maintenir une posture d’équilibre.

Sur le plan économique, Emmanuel Navon relativise l’impact des éventuelles mesures commerciales, notamment concernant les produits issus de Judée-Samarie. Il les qualifie de largement symboliques, rappelant que l’essentiel des exportations israéliennes repose sur la haute technologie, bien plus que sur l’agriculture.

Mais l’essentiel de son analyse réside ailleurs : dans l’évolution de la doctrine diplomatique israélienne. Pour Emmanuel Navon, les pressions européennes ne provoqueront pas une « crispation », mais confirment une tendance de fond : l’Europe est en train de perdre sa centralité stratégique pour Israël. « L’Europe devient une cause perdue », affirme-t-il, estimant qu’elle est affaiblie par ses dynamiques internes et de moins en moins influente sur la scène internationale.

Dès lors, Israël accélère sa réorientation vers d’autres pôles de puissance, notamment en Asie — avec l’Inde et le Japon — mais aussi en Amérique latine. Cette diversification s’inscrit dans une logique de long terme : sortir d’une diplomatie eurocentrée et s’adapter à un monde multipolaire.

L’analyse d’Emmanuel Navon dessine ainsi un basculement stratégique : moins dépendant de l’Europe, Israël redéfinit ses alliances en fonction de nouveaux équilibres globaux.