Emmanuel Razavi : « Le régime iranien est aussi en guerre contre sa propre population »

Invité à commenter la situation en Iran, le grand reporter Emmanuel Razavi explique que la disparition récente des manifestations ne signifie pas la fin de la contestation contre le régime. Selon lui, les protestations ont été brutalement étouffées par une répression extrêmement violente menée notamment par les milices Basij, qui auraient reçu l’ordre de tirer à vue contre les opposants. Dans certains quartiers, affirme-t-il, ces milices auraient même tiré sur les fenêtres d’immeubles pour terroriser la population.

Face à cette violence, de nombreux Iraniens n’osent plus descendre dans la rue. Mais la contestation ne disparaît pas pour autant : elle se transforme. Certains habitants continuent de manifester depuis leurs balcons en criant des slogans contre le pouvoir, comme « mort au dictateur ».

Razavi souligne également que le régime mobilise non seulement ses propres forces mais aussi des milices alliées, notamment des combattants du Hezbollah ou des milices étrangères proches de Téhéran. Selon lui, la République islamique se retrouve ainsi engagée dans plusieurs fronts : contre Israël et les États-Unis, mais aussi contre sa propre population.

Pour l’analyste, la chute du régime ne pourra toutefois se produire sans une participation active des Iraniens eux-mêmes. Il évoque l’existence de groupes armés d’opposition, notamment parmi certaines minorités ethniques comme les Kurdes, qui combattent le régime depuis plusieurs décennies.

Enfin, Emmanuel Razavi estime qu’une alternative politique crédible devra émerger si le pouvoir venait à tomber. Selon lui, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d’Iran, pourrait incarner une figure fédératrice pour une partie de l’opposition libérale, aux côtés d’autres mouvements politiques et groupes armés opposés au régime.